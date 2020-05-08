Скандально известный российский актер Станислав Садальский «наехал» на президента Украины Владимира Зеленского из-за языка

На своей странице в Instagram он разразился опусом в адрес главы соседнего государства, передает Politeka.net. Садальского заел тот момент, что в Украине русский язык до сих пор не получил статус государственного.

«Для американцев русские, украинцы и белорусы - один народ. И правильно, почему это не хочет понять господин Зеленский? Как вы думаете, почему? Эх Владимир, толку с Вашего управления не будет! Ведь обещал сделать русский язык государственным! Солгал. В Швейцарии четыре государственных языка!», – говорится в публикации.

В качестве иллюстрации к посту актер выбрал снимок, на котором президент США Дональд Трамп и его украинский коллега пожимают друг другу руки во время встречи.

Публикация вызвала оживленное обсуждение, в котором сошлись как противники, так и сторонники русского языка в Украине.

«Наше государство – Украина, и язык государственный украинский. А общаться мы можем на разных языках, в том числе и рускком», «Чтобы снова пуйло пришло защищать «русскоязычное население», не приведи Господи такого защитника в дом», «Да пусть они что хотят делают у себя в стране! Зачем это комментировать? Совсем не интересно! У нас проблем полно, пандемия, например. 😒», «Не обещал Зеленский сделать русский язык государственным. Разбирайтесь со своим президентом и не трогайте нашего!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Садальский создал очередную байку в духе лучших традиций пропагандистов Кремля о том, что в Украине обижают россиян, поэтому он уже никогда не будет там выступать.

Кроме того, он предложил выгнать из России украинских гастарбайтеров.

Напомним, Садальский рассказал о смерти любимой женщины, трагедия потрясла семью.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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