Бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник сравнил украинцев с террористами



Очередной выпад в сторону Украины произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".





Сбежавший в РФ бывший нардеп позволил себе провести параллели между украинцами и террористами, которые совершили теракт в российском ДК «Московский подшипник».

"Ребята, вы хотите злом управлять? Вы ошибаетесь, это еще не вечер. Вы посмотрите, что такое бандеровщина. Когда захватили террористы "Норд-Ост", они могли там любые выборы провести. 100% голосование! Скажете: уместны ли такие параллели? Да. Майдан расстреляли, 2 мая сожгли Одессу, запретили две партии, избивают кандидатов — например, того же Царева. Это исчадие ада!", - заявил он.

По словам бывшего нардепа, боевики "Л/ДНР" должны начать "освободительное движение".



"На оккупированной территории есть партизанские отряды, подполье, но освободить этими силами невозможно. Надо, чтобы реально Донбасс начал освободительное движение. Пока политическое", — высказался Олейник.

Стоит отметить, что бывший народный депутат Украины является постоянным гостем пропагандистских программ на российском телевидении и делится своим "экспертным" мнением по Украине.

Во время одного их эфиров, он заявил, что безвизовый режим ввели с целью принудительного вывоза украинцев в Европу.

Также он считает, что Украины уже не существует как государства, а страной правят американцы, и в связи с эпидемией Украину будет вынуждена просить о помощи в России и Беларуси

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.