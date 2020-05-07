Боксер Александр Усик заявил, что не собирается прекращать дружбу с россиянами

Свое решение он аргументировал тем, что общается прежде всего с человеком, и неважно, будь он из Лондона, Челябинска или Львова.

Он подчеркнул, что не собирается прислушиваться к мнению окружающих, которое совсем его не знают.

“Я никому ничего не должен, ничего ни у кого не ворую, зарабатываю своим трудом. Почему должен слушать мнение того, кто меня или осуждает, или пытается навязать свою мысль? Вот Анатолий Николаевич Ломаченко может мне что-то сказать, потому что, он меня воспитал. А кто-то другой, кто меня ни разу не видел, а просто по телику посмотрел на меня и ему не нравится то, что мне нравится? Да Господи – дай им сил”, – отметил он.

Такое заявление боксера вызвало бурные обсуждения в сети, разделив украинцев на два лагеря: некоторое посчитали такие слова Александра более чем справедливыми, но были и те, которые сочли такое высказывание непозволительным.

"Молодец, всю жизнь дружили, жили в одной стране СССР, а теперь нам указывают с кем дружить, по вашему все равно не будет. Мы дождёмся, придёт и наше время", "Хорошо если друзья, а ведь у многих дети внуки так что им делать отказаться от детей? Так их судьба сложилась", "Умный парень, имеет свое мнение - это класс!", "Можешь уматывать в Россию! Тебя там ждут! Вперёд и с песнями!Чемодан, вокзал Россия!", " Правильно говорит. Молодец! Нас сталкивают лбами, а сами наживаются. И на войне, в том числе", "Никто никому не запрещает ни с кем дружить, только не нужно изменять национальным интересам. Если дружба, то на равных условиях. А не Россия диктует свои условия, и по дружбе Путин залез на чужую территорию", - писали украинцы.

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".

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