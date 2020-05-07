Российские оккупанты решили закрыть шахты в ОРДЛО, и первые последствия не заставили себя долго ждать

Некогда процветающий Донбасс превращается в депрессивный регион, над которым теперь нависла еще и экологическая катастрофа, передает Politeka.net.

В частности, когда оккупанты объявили о намерениях закрыть и затопить шахты, к словам экологов о том, что это приведет к катастрофе, никто не прислушался.

Что из этого получилось, показал в своем блоге известный донецкий журналист Денис Казанский.

Он опубликовал снимки водоема, вода в котором рыжего цвета.

«Вот так сегодня выглядят ставки в Енакиево (район поселка Стандартный), куда текут шахтные воды. Все шахты в городе боевики уничтожили и закрыли. Водоотлив работает на них, как попало, или не работает вообще. Ржавая, мертвая вода попадает в реки, течет в ставки. Еще год назад они были обычного голубого цвета. Теперь — рыже-оранжевого», – констатирует автор.

Казанский не исключает и того, что в этот водоем попадает вода и с затопленной в 2018 году радиоактивной шахты «Юнком», где во времена Советского Союза проводились ядерные испытания.

Журналист отмечает, что похожая ситуация и в Горловке, где ржавая вода попадает в реку Кривой Торец, оттуда – в Северский Донец, из которого пьет весь Донбасс.

«Какой-то кромешный апокалипсис творится на Донбассе. Регион захвачен полоумными маньяками, которые уничтожают все, до чего только смогли дотянуться. Безумное и беспощадное самоуничтожение», – подытожил публикацию Казанский.

В комментариях слов сочувствия жителям оккупированных территорий нет, есть констатация фактов.

«Это русский мир. Вы его просто не узнали», «Я помню, как протестовали на Донбассе против добычи сланцевого газа, хоть никто так и ни одной скважины для добычи сланцевого газа на Донбассе так и не пробурил, и вреда никакого не могло быть. А тут все молчат. Очевидно, что все эти протесты финансировались и руководились из Москвы», «Если это район Стандартного, то очень плохо. Там рядом 3-й ставок (и Фильтровальная станция) из которого в Енакиево поступает вода», «По тому, как накрывается медным тазом регион под руководством Москвы, можно сделать вывод, что Кремль однозначно хочет всунуть его в Украину», – пишут читатели.

Напомним, лесные богатства Украины превратили в пустыню.

Как сообщала Politeka, возвращение Януковича поставило на уши украинцев.

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