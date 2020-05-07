Жители одного из сел в Донецкой области набросились на бойцов ВСУ
Как сообщает Politeka.net, скандал сняли на видео и опубликовали в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, скрольте вниз).
По словам автора видеоролика, события развернулись в селе Рай-Александровка на Донбассе. Украинские военнослужащие получили приказ разместить в этом населенном пункте воинскую часть, но женщина отчаянно запротестовала. Ей не понравилось соседство с бойцами ВСУ.
"А зачем нам завезли солдат сюда? Зачем вы приехали сюда все?" - возмущенно поинтересовалась она. Кроме того, селянка добавила, для нее нет войны. Когда же солдаты заявили ей, что село находится на территории Украины, она пригрозила солдатам: "Вы потом запоете по-другому".
Анастасия Квитко не удержала роскошную грудь и довела до дрожи: "Моя королева!"
Брежнева с Меладзе напугали изуродованными лицами, пару не узнать: «Жуть. Вообще не весело»
Отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов
Подвыпившая Ратаковски пошалила у окна в развратном платье: "Какая сочная"
"В селе Рай-Александровка ВАТА подняла голову! Одно из подразделений ВСУ должен разместить в этом НП часть личного состава. Местные власти дали добро, но кипишь подняли любители русского мира. На видео одна из этих представителей свино-собак!", - пишет блогер "Позывной Колым".
Многие пользователи возмутились поведением женщины и предложили наказать ее за провокационные высказывания:
"Они понимают только тогда, когда получают по зубам прикладом!!!!"; "Ох как вата при новой власти голову подняла"; "Она еще и угрожает... старая тварь"; "А не дай с..ке украинскую пенсию, так крика будет на весь мир! Очень хорошие украинцы к предателям".
Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.
Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото.
Также Politeka писала, о наступлении на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе...".