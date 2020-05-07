Жители одного из сел в Донецкой области набросились на бойцов ВСУ

Как сообщает Politeka.net, скандал сняли на видео и опубликовали в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

По словам автора видеоролика, события развернулись в селе Рай-Александровка на Донбассе. Украинские военнослужащие получили приказ разместить в этом населенном пункте воинскую часть, но женщина отчаянно запротестовала. Ей не понравилось соседство с бойцами ВСУ.

"А зачем нам завезли солдат сюда? Зачем вы приехали сюда все?" - возмущенно поинтересовалась она. Кроме того, селянка добавила, для нее нет войны. Когда же солдаты заявили ей, что село находится на территории Украины, она пригрозила солдатам: "Вы потом запоете по-другому".

"В селе Рай-Александровка ВАТА подняла голову! Одно из подразделений ВСУ должен разместить в этом НП часть личного состава. Местные власти дали добро, но кипишь подняли любители русского мира. На видео одна из этих представителей свино-собак!", - пишет блогер "Позывной Колым".

В селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову!

Один з підрозділів ЗСУ має розмістити у цьому НП частину особового складу.

Місцева влада дала добро, але кипиш підняли любителі руського миру. На відео одна із цих представників свино-собак!🤬🤬🤬 pic.twitter.com/26AcbrFzq5 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 7, 2020

Многие пользователи возмутились поведением женщины и предложили наказать ее за провокационные высказывания:

"Они понимают только тогда, когда получают по зубам прикладом!!!!"; "Ох как вата при новой власти голову подняла"; "Она еще и угрожает... старая тварь"; "А не дай с..ке украинскую пенсию, так крика будет на весь мир! Очень хорошие украинцы к предателям".

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