Российский режиссер и актер Владимир Меньшов считает, что артистов, которые выступили за Украину в вопросе Крыма ждут проблемы

По его словам, они превращаются в "маргинальные личности".

"Они не прошли проверку Крымом. Воссоединение с Крымом стало переломным моментом. И те, кто занял тогда жесткую позицию, что Крым не наш, грубо говоря, они сейчас испытывают большие сложности и трудности. Я это вижу на талантливых людях, которые вдруг оказались в изоляции, становятся маргинальными личностями. А они привыкли, что всю жизнь были передовыми, продвинутыми, за ними следовали. И вдруг – как только от них звучат слова "Крым не наш", - люди отходят от них", - считает Меньшов.

Кроме того, он уверен, что "они не могут найти понимания у людей, так как затронули в вопросе Крыма глубинные фундаментальные вещи".

"А их попытки выйти к людям обречены. Попробуйте сказать где в общественном месте, в метро, в троллейбусе "Крым не наш" - ей-богу, побьют", - заключил режиссер.

Ранее, в одном из интервью Меньшов заявил, что России следовало "брать Донбасс" после оккупации Крыма. По его мнению, любая активизация со стороны Украины может привести к плачевным последствиям, ведь Российская Федерация может пойти на более суровые меры.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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