ВСУ отомстили за своих побратимов

Воины Вооруженных сил Украины уничтожили огневую точку российских террористов на Донбассе

С нее оккупанты постоянно вели обстрелы по позициям защитников.

Как сообщает Politeka.net, момент прицельного удара попал на видео. Его обнародовали на официальной странице ОТУ "Север" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"5 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников. Удерживая оборону, наши военнослужащие решительно прекратили вражеский обстрел, применив очередные огневые средства. Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника", – говорится в сообщении воинов.

Они также отметили, что ни одна преступная активность оккупантов не останется безнаказанной и получит достойный отпор.

Знищення вогневої точки окупантів РФ Вчора, 05 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Утримуючи оборону наші військовослужбовці рішуче припинили ворожій обстріл застосувавши чергові вогневі засоби. Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника. Жодна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною. Слава Україні! Gepostet von ОТУ «Північ» am Dienstag, 5. Mai 2020

Также ранее сообщалось, что наемники России запустили по жилым кварталам на Донбассе неуправляемую авиационную ракету.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

В штабе ООС предположили, что запуск С-8 был осуществлен из самодельной наземной пусковой установки.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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