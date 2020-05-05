Блогер и волонтер Наталья Юсупова выступила с предложением в связи с продлением карантина



По ее словам, многие люди шокированы тем, что правительством вновь объявлено о продлении карантина.



"Тяжелая ситуация, потому как люди переживают не только за заработок, но и за то, как и на что сидеть на карантине. Понятно, что Киев и большие города не показатель для всей страны. В столице, судя по пробкам и количеству народа в магазинах, все хорошо. Проблема в тех, кто живёт от зарплаты до зарплаты и таким людям нужна помощь от государства", - отметила волонтер.

В пример она привела Британию, в которой выдали гражданам по тысяче фунтов, в качестве пособия.

"То, что президент сказал, что выдержим на кашах и печеньках, это он, наверное, шутит как всегда по-идиотски. Не все уже имеют возможность купить печеньку и самое необходимое. Люди свои вещи в ломбард уже сдают, но непонятно, насколько этого хватит?", - задается вопросом блогер.

В связи со сложившеюся ситуацией, она сделала свое предложение.

"Касательно карантина, можете меня ругать, но, если весь мир продлевает, и мы должны. Только все, а не так что своим можно работать и зарабатывать, а среднему и малому бизнесу нельзя", - отметила она.

Как известно, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза, включая 12 миллионов масок, около 260 тысяч защитных очков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты.

Скандал вспыхнул после того, как часть привезенного, якобы гуманитарного, груза оказалась на прилавках гипермаркетов "Эпицентр". Заговорили о контрабанде, организованной окружением Зеленского.

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