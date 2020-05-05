Президент Владимир Зеленский может лишится власти из-за конфликта с мэрами украинских городов

Как передает Politeka.net, такое мнение выразил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке Facebook.



"Настоящие руководители — что в системе власти, что в шоубизе — знают: любое их решение должно быть выполнено. Либо отменено, но обязательно сверху, а не снизу. Иначе перестаешь быть руководителем", - отметил он.

По словам эксперта, руководитель не имеет права принимать решения, невозможные для исполнения.

"Президент Зеленский этими правилами пренебрег. И это закономерно породило фронду мэров. И уже поздно задействовать силовиков против Бориса Филатова и Анатолия Бондаренко, которые инициировали эту фронду — даст обратный эффект. Теперь ситуацию можно урегулировать только политическими методами — именно теми, в которых президент и его окружение откровенно слабы", - уверен аналитик.

Сейчас власть в отношении с регионами скатилась к уже привычной модели госрэкета: или делайте, что мы велим, или пожалеете, отметил Кочетков.

В пример он поставил конфликт Петра Порошенко с руководством Днепропетровской области.

"Днепр категорически отказался ложиться под «смотрящих из Киева» по земельным, налоговым и прочим «хлебным» вопросам. С какой стати сегодня мэры будут ложиться под смотрящих от «Квартала»? При всех разговорах о неком подобии политбюро, коллективном управлении, с чего, кстати, начинала и Партия регионов, понятно, что кто-то должен взять на себя общение с прессой и гражданами", - отметил эксперт.

По его словам, президент сам виновен в сложившейся ситуации.

"Это объективный процесс, связанный с его собственными просчетами и неумением или нежеланием контролировать творящееся в его окружении", - уверен аналитик.

Также он подчеркнул, что такими действиями Зеленский поставил под угрозу целостность Украины.

"Это просто ослабление страны как таковой, ее целостности и управляемости. А на недавних президентских выборах мы уже убедились, что вопрос «Кто вместо?» имеет значение", - заключил он.





Напомним, массовый демарш против Зеленского набирает обороты, карантин отменяют раньше.

Как сообщала Politeka, Зеленский выбрал худший путь для выхода из карантина.

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