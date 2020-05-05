Народный артист России, композитор, режиссер и актер Владимир Назаров

Он отметил, что ему предлагали быть одним из тех, кто поддержал аннексию полуострова.

"Но вы знаете, моя позиция, она настолько однозначная и была она задолго до Крыма. Я никогда не молчал, если на моих глазах происходила несправедливость", - заявил он.

Но несмотря ни на что, актер выразил благодарность российскому народу.

"Меня любили и продолжают любить, мой театр был посещаем, я народный артист. А тем более я считаю Россию прекрасной страной. Народ проснется и сметет этих правителей, после этого нужно будет долго-долго замаливать грехи перед украинским народом", - уверен он.

По словам Назарова, в РФ есть мыслящие люди, и она готовы к этому.

"Они понимают, что невозможно завтра сменить Путина, а послезавтра дружить с Украиной. Не получится. Нужно будет сначала установить нормальные отношения, вернуть все на период 2013-го года и вернуть все, что украли. Где принесли беды и страдания - попытаться хоть как-то компенсировать", - считает он.

В то же время, актер уверен, что невосполнимые утраты Украины будет сложно компенсировать.

"Я понимаю, что не вернуть погибших ребят, и компенсировать это невозможно, но попытаться сделать хоть что-то. А потом уже пытаться говорить. И не нужно братской любви, пусть будут простые человеческие отношения, как с другими странами", - заключил он.

Ранее, в одном из интервью Назаров назвал оккупацию Крыма - это трагедия для всей России.

"Это личная трагедия для них, для государства, народа, они просто этого не понимают. Не понимают, что они совершили непоправимый поступок", - уверен артист.