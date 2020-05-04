Российский фермер Олег Сирота зарегистрировал сыр «Путин», который планирует экспортировать в Европу

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

32-летний Сирота прославился тем, что 14 раз пытался передать свой сыр российскому президенту. Успешной оказалась 15-я попытка. Его сыр нарезали на новогодний стол Путина в 2019 году. Среди других именитых сортов у него имеются сыры под названием «Советский», «Достоевский» и «Гагарин».

Исходя из документов на сайте Росаккредитации, сыр «Путин» испытан и одобрен. Без такой декларации соответствия с приложенными лабораторными визами продажа молочной продукции в РФ запрещена.

Рвение не осталось незамеченным, и в сети уже успели пошутить над «прорывом» российского фермера.

«Ожидается выпуск целой линейки: Старый, Передержанный, Банкетный. И, конечно, с плесенью», – подписали скрин новости в Twitter «Усы Пескова».

Коментарии под публикацией – соответствующие.

«Сорта Обнулённый и Новичок будут?», ««Путин с плесенью» – это, конечно, успех на мировом рынке!!», «Ну, давайте говорить честно - не для экспорта в Европу, а для репортажа по РТ, в котором расскажут, как в Европе любят Путина и самые лучшие российские сыры», «Первый в мире «сыр» не с благородной плесенью, а с самой что ни на есть низменной и гадкой», «Обнулённый диетический», «Швейцарские сыровары в шоке», – иронизируют пользователи.

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