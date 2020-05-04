Известный историк разнес байку любителей «русского мира» о любимом лакомстве в СССР

Так, на своей странице в Facebook украинский историк и блогер Павел Бондаренко пишет о том, что любители СССР и «Русского мира» часто любят вспоминать о вкуснейшем «гостровском» пломбире по 20 копеек без консервантов и пальмового масла, из натурального молочка советской буренки.

Историк отмечает, если бы вам сейчас такое «чудо» предложили в магазине – вы бы устроили грандиозный скандал по поводу антисанитарии, внешнего вида этого мороженого и да – его количества, потому, что как правило оказывалось, что между дном стаканчика и массой мороженого оставалось немного воздуха.

«Грамм так на 10-15 нетто. Мятым то мороженое было даже не потому, что навалом в картонной коробке лежало, а потому, что несколько раз размораживалось и замораживалось снова. Но даже, если мороженное каким-то чудом не было мятым – есть его было проблематично, потому что вафельные стаканчики протекали со всех сторон. А еще вафельный стаканчик очень быстро размокал», - написал историк.

По его словам, оказывается пломбир в СССР не производился по ГОСТу с 1966 года, а делали его по ТУ, причем были годы, когда в каждой республике существовали свои ТУ на мороженое в зависимости от ситуации с надоями молока от каждой отдельно взятой коровы.

«По ТУ мороженое делали из растительных жиров и это в лучшем случае. В худшем бодяжили комбижир, добавляли крахмал и муку, а в начале славных 1980-х сливочные сорта мороженого заменили молочными: сливочный пломбир остался только в Москве и Ленинграде», - отметил историк разрушая очередной миф «русского мира».

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