Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о широкомасштабной атаке на Мариуполь

По его словам, президента может толкнуть на такой шаг падение его рейтинга.

"Если Путин сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает. Но пока, видимо, цифры не дают ему оптимизма, что это решение поможет. Опросы показывают, что население России к войне с Украиной не готово", — отметил Каспаров.

Кроме того, он уверен, что Путин озабочен идеей восстановления "империи".

"Путин не скрывает, что его задачей является разворот Украины с западного направления в империю и все, что он будет делать — это мешать украинцам осуществить сделанный выбор", — заключил он.

А вот актер Вахтанг Кикабидзе считает, что РФ напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров.

«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.

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