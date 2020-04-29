Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о широкомасштабной атаке на Мариуполь
"Если Путин сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает. Но пока, видимо, цифры не дают ему оптимизма, что это решение поможет. Опросы показывают, что население России к войне с Украиной не готово", — отметил Каспаров.
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Кроме того, он уверен, что Путин озабочен идеей восстановления "империи".
"Путин не скрывает, что его задачей является разворот Украины с западного направления в империю и все, что он будет делать — это мешать украинцам осуществить сделанный выбор", — заключил он.
А вот актер Вахтанг Кикабидзе считает, что РФ напрасно развязали войну в Украине и аннексировали Крымский полуостров.
«Маленькую страну погубить очень легко. А большую — трудно. Не надо было им лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою родину очень любят», - отметил он.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.