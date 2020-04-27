Российская рок-певица Юлия Чичерина рассказала, зачем выступает на Донбассе

Российская рок-певица Юлия Чичерина объяснила свои визиты в захваченный терористами Донбасс и Сирию тем, что считает солдат "богатырями из сказок", борющихся за добро.

Такое заявление Чичерина сделала в объемном интервью российскому изданию Блокнот.

"Донбасс - это мой Сталинград. Он позволил мне столкнуться с мощнейшим врагом и не отступить. Как и в истории, ведь после Сталинградской битвы русская армия уже не отступала. Донбасс - это школа, он закаляет меня, учит верности", - отметила певица.

В то же самое время невменяемая артистка заявила, что Сирия - это ее Крестовый поход и защита веры.

"Сейчас там пылает пламя войны, это болевая точка всего человечества. Разграбленные святыни, убитые священники, искалеченная Пальмира, казни по законам шоу-бизнеса - это и есть плевок в цивилизованный мир. Именно этой проблемой должен заниматься каждый из нас, а не решать, чей Крым. Полностью поддерживаю действия российских ВКС в Сирии, они мои братья, как чудо-богатыри из сказок, борющиеся со злом", - сказала она.

Кроме того, певица отреагировала на обвинения коллег в том, что ее поступки не соответствуют образу рок-исполнителя. Чичерина считает, что "настоящий рок - против НАТО и Пентагона".

Также певица не преминула пожелать США всяческих неудач.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.