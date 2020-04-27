Российский актер, продюсер, шоумен и телеведущий Леонид Ярмольник сделал скандальное заявление о россиянах
Актер поддерживает позицию, что Хрущев ошибочно отдал Крым Украине, а жители востока Украины охотно бы присоединились к России. В одном из радиоэфиров он предложил отдать Западную Украину Австро-Венгрии, ведь там живут "особые люди, которых ничем не задобрить", если речь идет о России.
Кроме того, в эфире латвийской радиостанции Baltkom он сделал скандальное заявление о россиянах и аннексии Крыма. Позже он оправдывался, что его слова были вырваны из контекста, а также пообещал засудить журналистов, которые якобы исказили информацию, пишут Вести.Латвии.
Тогда Ярмольник высказался о Андрее Макаревиче, который поддерживает Украину с тех пор, как Россия аннексировала Крымский полуостров. Ярмольник заявил, что большинство россиян, критикующих Макаревича за его позицию в вопросе анексии Крыма, даже не знают, где этот полуостров находится.
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По сути актер высмеял интелектуальные способности российского населения. Он отметил, что россияне не знают, где Крым.
"Вульгарные люди, которые тянут на себя одеяло любым способом и хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90 процентов из них не объяснят вам по географии, где Крым. Гарантирую вам", – заявлял актер.
Также ранее сообщалось, что российский актер Леонид Ярмольник предложил провести референдум на Западной Украине.
По его словам, Западные регионы Украины "веками мечтали быть в составе Австро-Венгрии и Польши. Также артист уверен, что в Украине "восточные ребята дерутся с западными".
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