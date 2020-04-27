Российский актер, продюсер, шоумен и телеведущий Леонид Ярмольник сделал скандальное заявление о россиянах

Актер поддерживает позицию, что Хрущев ошибочно отдал Крым Украине, а жители востока Украины охотно бы присоединились к России. В одном из радиоэфиров он предложил отдать Западную Украину Австро-Венгрии, ведь там живут "особые люди, которых ничем не задобрить", если речь идет о России.

Кроме того, в эфире латвийской радиостанции Baltkom он сделал скандальное заявление о россиянах и аннексии Крыма. Позже он оправдывался, что его слова были вырваны из контекста, а также пообещал засудить журналистов, которые якобы исказили информацию, пишут Вести.Латвии.

Тогда Ярмольник высказался о Андрее Макаревиче, который поддерживает Украину с тех пор, как Россия аннексировала Крымский полуостров. Ярмольник заявил, что большинство россиян, критикующих Макаревича за его позицию в вопросе анексии Крыма, даже не знают, где этот полуостров находится.

По сути актер высмеял интелектуальные способности российского населения. Он отметил, что россияне не знают, где Крым.

"Вульгарные люди, которые тянут на себя одеяло любым способом и хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90 процентов из них не объяснят вам по географии, где Крым. Гарантирую вам", – заявлял актер.

Также ранее сообщалось, что российский актер Леонид Ярмольник предложил провести референдум на Западной Украине.

По его словам, Западные регионы Украины "веками мечтали быть в составе Австро-Венгрии и Польши. Также артист уверен, что в Украине "восточные ребята дерутся с западными".

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.