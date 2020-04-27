Российский режиссер Андрей Смирнов высказался о «совковой» идеологии в РФ

Андрей Смирнов считает, что современная Россия все еще «держится» за советскую идеологию, поэтому РФ важно «свести все счеты с прошлым», чтобы двигать дальше в развитии.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Собеседник.

Смирнов привел наглядные примеры того, как «совок» пророс в современные российские реалии. Он отметил, что это и есть главный враг России, которого необходимо побороть и свести счеты с ним.

«Современная Россия все еще «держится» за советскую идеологию. Что вы хотите – горбачевская перестройка не была завершена, ельцинский суд над КПСС ничем не закончился, немецкий агент до сих пор лежит на Красной площади, а его бюсты и статуи по-прежнему стоят по всей стране. Один столичный проспект все еще называется Ленинским, другой все так же носит имя председателя КГБ Андропова. И никуда не делись улицы имени главного чекиста. Пока мы окончательно не сведем счеты с прошлым, оно будет возвращаться», — убежден он.

Также ранее сообщалось, что литовский и российский режиссер, худрук Вахтанговского театра Римас Туминас жестко высказался о российском менталитете.

Так, Римас Туминас считает, что в России нет героев, а русские часто «оказываются во власти дьявола» из-за своей искренности и наивности.

«В России нет героев. Жаль ваших женщин, которым некого любить всю жизнь. Так относиться к женщинам, к любви, к семье, как русские мужчины, недопустимо. Все, что могут русские мужчины – воевать. Взять оружие и отправиться на войну для русского проще, чем работать в поле. Так было давно. Не хотят русские мужчины работать - желают лишь воевать», — пояснил режиссер.

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