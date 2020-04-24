Украинский рок-музыкант, лидер группы «Плач Єремії» и композитор Тарас Чубай рассказал о будущем Украины

Украинский рок-музыкант, лидер группы «Плач Єремії» и композитор Тарас Чубай считает, что Украина начала движение в сторону домайдановского периода и вскоре в стране вновь может начаться притеснение государственного языка, отмена квот на радио, а также грозит возвращение российских артистов.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

«Без сомнения, откат будет, он уже идет. То, что произошло сейчас в Украине – русская спецоперация, которая прошла очень удачно. Далее нас снова ждут притеснения украинского языка, возможна отмена радиоквот, возвращение российских артистов», — поделился неутешительными перспективами он.

Сейчас же Украину ждет немного иной сценарий развития событий, чем был в домайдановский период, ведь после событий Евромайдана их восприятие себя как нации изменилось.

«Мы сейчас – как котята, которых макают лицом в д..мо, чтобы почувствовали, что так делать больше нельзя. Художникам как всегда нужно творить. Думаю, такой фон будет даже более благоприятным», — отмечает Чубай.

О звездах–гастролерах лидер «Плача Єремії» отзывается негативно.

«Стараюсь их просто не замечать. Но исторический процесс все равно движется в проукраинском направлении», – подытожил он.

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