Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ, Николай Валуев назвал "способ" прекращение конфликта на Донбассе



По его словам, только если разделить Украину на части, можно добиться мира. Такое бредовое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.

"Решение этой проблемы - только в разграничении территорий. Я понимаю, что любое унитарное государство будет с неохотой отпускать целые области в свободное плавание. Но был упущен политический момент, и возможность мирного решения тоже была упущена", - уверен Валуев.

По его словам, также нужно задействовать и миротворцев.

"Только четкое разделение сторон по какую-то линию влево-вправо, с обязательным буфером в виде миротворцев, например, и чтобы каждый понимал меру своей территории, за которую нельзя заходить – только так можно решить проблему. На мой взгляд, это единственный путь", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что Владимир Винокур на полном серьезе заявил о том, что Россия никак не способствовала тому, чтобы на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, а наоборот пыталась не допустить прихода военных и решить все мирным путем.

По его словам, Россия «хотела обезопасить Украину и уберечь ее от вторжения «воинствующих людей»

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.