Рок-музыкант Валерий Кипелов считает оккупацию Крыма оправданной
Он напомнил, что полуостров Украине достался безвозмездно.
"Мне интересно, почему в свое время украинцы не очень-то упирались, когда вдруг на их голову свалился Крым? Я понимаю, что это было сделано Хрущевым, который искал поддержки на Украине в борьбе со своей внутренней оппозицией. Надо было дать украинцам такой кусок, чтобы их как-то задобрить. Да и сам Хрущев тоже выходец оттуда. Почему-то в то время никто по этому поводу копий не ломал.", - отметил музыкант.
По его словам, решить вопрос Крыма нужно было еще после развала СССР.
"Я считаю, что надо было заострить внимание на этом вопросе еще в 1991 году, но тогда всем было не до этого. Мне очень понравилось выступление Путина, который сказал, что Крым для всех и, единственное, что он никогда не будет бандеровским. Здесь я его поддерживаю на все 100%. С точки зрения геополитики, операция по присоединению Крыма к России была проведена просто потрясающе", - заявил Кипелов.
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По его словам, Украина сама виновата в потери полуострова.
"Наверняка во многом на это повлияла сама позиция Украины. Если бы они решали вопросы по-другому, не военным путем, если бы не пришли к власти все эти неофашистские и националистические организации, ничего этого не было бы. Крым был бы в составе Украины, и никто никаких вопросов бы не задавал", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине. По ее словам, возможно надо провести референдум.
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