84-летний советский, российский и армянский актер Армен Джигарханян не побоялся открыто поддержать украинцев

Он не только отказался в свое время подписывать письмо в поддержку российского президента Владимира Путина, но и раскритиковал агрессивные действия России по отношению к Украине, передает Politeka.net.

Легенда кино и театра не понимает, как украинцы и россияне могут враждовать между собой. Свое отношение ко всему, что происходит между двумя государствами, он описал армянской пословицей: «Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут».

Ранее негодование приличной части российского общества вызвали слова актера о том, что в стране процветает нетерпимость к национальным меньшинам и распространен лозунг «Россия для русских».

«Мы недобрая страна, если звучат такие лозунги от наших политиков, – говорит актер. – Я армянин, мне что теперь, уезжать? Мы не должны воевать и выяснять отношения исходя из религиозных побуждений. А тут достаточно бросить спичку, чтобы разжечь конфлікт».

В одном из интервью шесть лет назад Джигарханян рассказал о личной встрече с Путиным. Тогда он в лицо заявил российскому президенту, что Россия – плохая страна, потому что ею руководит такой человек.

«Путин — глава государства, но, кроме его мнения, есть второе, третье, даже четвертое! А сегодня получается, что мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем: «Пусть Путин будет хорошим». Но он не может, для этого ему в лицо надо правду сказать. Мы же выбрали его руководить страной, значит, и требовать с него должны: мол, это не продавайте, а вон то давайте купим», – подчеркнул он.

Напомним, легендарного артиста увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Джигарханяна получила приговор.

Также Politeka писала, что уход Караченцова подкосил Джигарханяна.