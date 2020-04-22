Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал важное заявление относительно карантина в Украине

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, 22 апреля.

Отмечается, что прогнозируемый пик заболеваемости в стране - 3-8 мая. В связи с этим правительство приняло решение о продлении карантина до 11 мая.

При этом уже готов план выхода с карантина, он состоит из пяти этапов.

«У нас есть точный план и даже есть день «К», который является днем выхода с карантина - это 12 мая», - заявил Шмыгаль.

В день "К" произойдет открытие парков, магазинов с непродовольственными товарами и т.д.

Для выхода Укрианы с карантина есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с китайским вирусом менее чем на 50%.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что преодолеть пандемию китайского вируса в 2020 году не удастся, борьба с заразой может продлиться еще два года.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, он предупредил, что нужно привыкать жить в новых условиях: придерживаться правил дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Это должно войти в привычку и стать ежедневной рутиной.

Премьер допустил, что в будущем карантин будут повторно вводить в отдельных регионах и населенных пунктах Украины.

Напомним, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

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