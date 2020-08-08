Известный грузинский реформатор Каха Бендукидзе рассказал, что украинцам нужно сделать для возвращения Крыма, оккупированного Россией

Как сообщает Politeka.net, политик поделился своим мнением во время открытой встречи, которая произошла незадолго до его смерти в 2014 году.

Каха Бендукидзе призвал украинцев выступить против повышения налогов. Он считает, что отмалчиваясь, жители Украины перенимают опасные традиции россиян.

"Почему я не видел большую многотысячную демонстрацию в поддержку снижения налогов? Где люди, которые скандируют: "Повышайте цены на газ!". Нету? А, ну тогда извините. Вы либо не понимаете, что вам хана, либо понимаете, но вас все устраивает. Вы хотите жить в России? В Киеве, но в России?".

Каха Бендукидзе подчеркнул, что события в Украине отражаются на всем мире. По его мнению, Крым получится вернуть только после развала российского режима.

"Для того, чтобы вам вернуть Крым, Российская империя должна пасть. Почему я всегда приезжаю в Украину и даю какие-то советы, беспокоюсь о вашем будущем – потому что у вас в стране сейчас формируется будущее нашей планеты", - отметил политик.

Бендукидзе обратил внимание, что до незаконной аннексии Крыма границу изменяли только добровольно. Россия же возвращает мир в феодальный строй:

"Если Россия в этой войне победит, то получается, что мы возвращаемся в XVIII век, когда это убавили, это прибавили, это мое, а это твое. И этот мир другой, может, он лучше, но уже не такой миролюбивый. И судьба этого будет зависеть от того, насколько Украина сможет правильно провести реформы, спасти себя".

Реформатор поделился собственным рецептом, как Украина может ускорить падение России, а вместе с ним - возвращение Крыма.

"Госфинансирование, прозрачность, ограничение максимального пожертвования, строгий контроль и очень жесткое наказание за использование левых денег. Ваша задача – разорвать порочный круг. Вы все должны возненавидеть коррупцию. Если этого не произойдет, то этот цикл будет повторяться. И вы будете нищей страной", - предсказал он.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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