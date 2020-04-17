Скандальный российский актер Иван Охлобыстин решил оставить Украину в покое

По его словам, Россия уже и так много натерпелась.

"Мы всегда считали украинцев братским народом. Прощали им глупую жадность с хуторской хитростью в отношении нас, сданный немцам за 5 минут Киев и тысячи других обидных, но не критических мелочей. Чего только не случается в большой семье. Но всему есть предел", - считает одиозный актер.

Он напомнил, что украинская девочка спела песню про то, что украинцы и россияне не братья.

"Можно было бы крякнуть огорчительно, да забыть. Но нет. Девочка спела чистую правду. Что-то переломилось в душе. После Одессы, после Мариуполя, после Донбасса", - уверяет Охлобыстин.

По его словам, "Россия должна снять с себя всю ответственность за небратский народ".

"Нас не должны впредь терзать угрызения совести, если Украину в очередной раз кто-то захватит, или если ее постигнет какой-либо глобальный катаклизм. Не должны лишний раз жертвовать ради нее даже горелой спичкой. ", - заключил он.

Отметим, что Охлобыстину запрещён въезд в Украину, поскольку он неоднократно бывал на оккупированных территориях Донбасса и высказывался в поддержку жителей региона.

Когда он совершил первый визит на Донбасс, а это было в конце 2014 года, в Украине сразу запретили фильмы с участием актера, а в 2016 году он получил паспорт «ДНР» из рук погибшего главаря боевиков Александра Захарченко.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.