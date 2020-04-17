Легендарная советская актриса Барбара Брыльска поддержала Украину

По ее словам, то, что происходило на Майдане в 2014 году вызывает гордость.

"Борьба за достоинство, независимость и мир является крупнейшей добродетелью. Ни один из нас не может спокойно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Украине. Для каждого из нас последние месяцы были временем молитвы - молитвы за свободную и независимую Украину. Мы гордимся вашей выдержкой и хотим еще раз подчеркнуть - мы с вами!", - говорила актриса.

Кроме того, она присоединение Крыма РФ она признала - "аннексией" и отказалась посещать оккупированный полуостров.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин был не прав, и предложила его "наказать".

"Я его очень любила - Путина, - очень. Он мне разорвал сердце просто. То, что он делает ... Возможно, в жизни так и бывает, что сильный выигрывает. Он не прав, я это знаю. Слышишь меня, Володя? На колено и по попе"- сказала артистка.





Ранее, российский актер Армен Джигарханян раскритиковал РФ за агрессивные действия в Украине.

Джигарханян не был многословным, а свое отношение к ситуации описал армянской пословицей:

"Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут", - сказал актер.

Кроме того, он возмущался, что россияне прекрасно видят, что делает Путин, но ничего не делают, чтобы это изменить.

Напомним, Джигарханян в реанимации, врачи спасают легенду кино: что произошло.

Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".