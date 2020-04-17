Украинский актер Остап Ступка возмутился тем, что в Украине до сих снимаются российские актеры



Он недоумевает, почему так происходит в данный момент.

"Ситуация невеселая. Мы продолжаем снимать по 100 человек российских актеров, еще и платим им высокие гонорары. Представляете, если российским актерам платит гонорары наша сторона, то она платит им больше, чем своим актерам! Почему так происходит в нашей стране, я не знаю. И сейчас – чем дешевле артист, тем лучше, сейчас в фаворе дешевые актеры", - заявил он.

Кроме того, он пожаловался на "двойные стандарты" в Украине

"Поэтому, я вам скажу, что я живу в очень странной стране, я живу в стране с совершенно стопроцентными двойными стандартами: мы говорим одно, думаем другое, а делаем третье, отметил он.

Ранее заслуженный артист Украины и ведущий Олег Филимонов высказался о гастролях в РФ.

"Некоторым своим коллегам я бы все-таки советовал «попридержать коней», не торопил бы этих лошадей, потому что наверняка война когда-то закончится, а вот этот вот осадок останется. И вернуть это назад, повернуть это в обратную сторону невозможно", - считает актер

Кроме того, он уверен, что Россия - агрессор.

"Как бы это неправильно на чужую землю заходить сапогами. Я считаю, что это ужасно", - отметил он.

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