Украинский футболист Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях Украины с Россией

Свой комментарий он дал изданию Tribuna.com.

Во время интервью вратарь вспомнил о случае, который он наблюдал в Донецке.

"В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: «Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор». Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю ", - отметил футболист.

По поводу примирения с РФ он категоричен:

"Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать", - заключил футболист.

А вот экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев придерживается другого мнения.

По его словам, президент РФ Владимир Путин делает все для россиян, чтобы они жили нормально.

Также он отметил, что Крым - это Украина. И выразил желание, чтобы "братские народы России и Украины должны жить так же, как это было до 2013 года".

Напомним, "если надел вышиванку - ты патриот": экс-динамовец Морозюк резко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Усик высказался об аннексии Крыма: "Стало неудобно ездить".

Также Politeka писала, что футболист Худжамов набросился на Усика из-за высказываний о России: "Загнать в резервацию".