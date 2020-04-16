Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева сделала неожиданное заявление о президенте России Владимире Путине

Так, она поделилась воспоминаниями о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

Он произвел на нее впечатление замкнутого человека, который не отказывается выпить. Об этом легенда украинской сцены рассказала в интервью ZIK.

"Он закрытый человек, правда, борщ и стопку хлопнул нормально. Читал Шевченко, но ощущение, что это чужая, не открытая душа", — ответила она на вопрос журналиста о впечатлении после встречи с лидером страны-агрессора.

Также ранее сообщалось, что украинская актриса Ада Роговцева вспомнила самые страшные страницы украинской истории с 37-го года, свидетелем которых она была лично.

"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – рассказала актриса.