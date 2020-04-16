Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева сделала неожиданное заявление о президенте России Владимире Путине
Так, она поделилась воспоминаниями о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.
Он произвел на нее впечатление замкнутого человека, который не отказывается выпить. Об этом легенда украинской сцены рассказала в интервью ZIK.
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"Он закрытый человек, правда, борщ и стопку хлопнул нормально. Читал Шевченко, но ощущение, что это чужая, не открытая душа", — ответила она на вопрос журналиста о впечатлении после встречи с лидером страны-агрессора.
"Я все время размышляла над тем, почему у Украины такая печальная история, когда запрещали язык, искажали историю, уничтожали людей, уничтожали их страшно – в войну и не в войну. И я была свидетелем этого. Я живу с 37-го года прошлого века. Мое время проходит, остаются дети, остаются внуки, правнуки. И за судьбу каждого из них рвется сердце", – рассказала актриса.
Напомним, что Ада Роговцева рассказала об ошибке украинцев во время войны на Донбассе.
Актриса уверена, что в стране восточного соседа живет множество "хороших" людей, которые запрограммированы пропагандой. При этом же артистка отказывается признавать набившую оскомину версию о "братьях и сестрах навек", называть братом того, кто развязал войну.
Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.
Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.
Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.