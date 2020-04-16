Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в РФ, заявил, что украинского народа не существует
Свои бредовые мысли он озвучил на пропагандистском ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
По его словам, "все украинцы - это русские, с которых пора выбивать хо**кую дурь".
"Какая Украина? Никогда такого народа не было. Там были русские княжества! Ребята, забудьте вообще эту ахинею! Давайте просто тупо говорить уже правду. Это русские люди", - заявил он.
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Кроме того, он добавил, что украинцы – это люди, которым сломали мозги и исковеркали язык.
"Украинцы — это бракованные русские. Это русские люди, которым сломали мозги, которым исковеркали язык. Все, нет такого понятия и никогда не было! Сто лет назад нам это прививали, и мы до сих пор в это верим!", — заключил он.
Ранее Марков пожелал Украине исчезновения и назвал ее "недоразумением".
"Я за то, чтобы Украина прекратила это недоразумение — свое существование. Верните нам Киев с юго-востоком и дальше плетите свою Речь-Посполиту, Австро-Венгрию, делайте свою солянку, но без нас!» — нагло высказался он.
Отметим, что еще в декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лица, которое скрывается от суда». Политика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений).
Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.
Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
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