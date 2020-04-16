Скандальный украинский композитор, шоумен и актер Владимир Быстряков считает, что на Донбассе нет военных РФ

По его словам, там воюют исключительно те люди, которые там проживают.

"Не знаю, вводил ли он (Путин - прим. ред.) раньше войска в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. В данном случае воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы", - заявил он в одном из интервью", - заявил он.

По его словам, те россияни-контрактники, которых удалось поймать на Донбассе не считаются.

"Есть такое понятие — «добровольцы». А с этой стороны тут у нас и австралийцы, и поляки, и чехи, и кто хочешь воюет. Ну и что?", - невозмутимо заявил он.

Ранее, скандальный актер назвал украинцев "идиотами".

По его словам, безвизовый режим просто уничтожит украинцев как нацию, а в стране останутся одни старики и дети.

Быстряков сравнил Украину с Африкой.

"Если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке сидят люди на песке, где-то жарят червячков, из саранчи устраивают жаркое, при этом счастливы, при этом еще и танцуют и даже размножаться могут, то здесь, на самых богатых землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, и мы сегодня пришли к тому, что нищие. Это просто позор", - заявил композитор.

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.