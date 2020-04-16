Театральный режиссер Роман Виктюк рассказал о своем видении ситуации в Украине

Он уверен, что гражданам не стоит проявить терпение.

"Надо нации иметь терпение и верить только в то, что с ней Бог. Тревога – это микроб и дьявольский голос, который пытается человека усыпить. Для того, чтобы разбудить, и существуете вы – пресса. И разговоры о разнице между западом и востоком — это дьявольский наговор", - считает режиссер.

Кроме того, он вспомни о событиях Майдана:

"Ребята бросались ко мне и говорили: "Не зрадьте нас!" А я отвечал, что я не можу зрадити. Они смотрели на меня такими глазами… их взгляды всегда со мной… Я видел, что отец привел сына на Майдан и отправил спасать людей. А сын погиб. И отец свою жертву не оплакивал, а стоял и благодарил за то, что в нем есть огонь преданности родине".

"Мы столько лет профукали. Самое главное – воспитание. Коммунисты сказали – Бога нет, и все тут же отказались, и это стало нормой. Все нужно начинать с детского возраста. Даже когда мама беременна, должна звучать музыка. Не та, которая призывает к избиению и умертвлению, а та, которая звучала при Шевченко на Украине", - добавил режиссер.

Ранее Роман Виктюк заявил, что жителям Донбасса надо перестать смотреть телевизор и попытаться разобраться в себе.

По его словам, если даже тишина не поможет жителям Донбасса решить к какой нации те относятся, то им лучше покинуть Украину.

«Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое», - добавил Виктюк.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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