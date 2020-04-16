Известный музыкальный критик, журналист и видеоблогер Артемий Троицкий уверен, что Украина может одолеть "олигархат и гнилых политиков"





По его словам, в отличие от Украины, такой возможности нет в России.

"У Украины еще есть шанс справиться со своим подлым олигархатом и гнилыми политиками. У вас еще есть динамика в стране, в отличие от России. Я, честно говоря, думал после Майдана 2013-2014 годов у вас уже будет Европа и полная свобода", - заявил он.

Журналист отметил, что со всеми проблемами справиться стране не удалось.

"Свобода, кстати, у вас осталась. Но и многое другое: воровство, коррупция, бездарное руководство. Я верю, что вы сумеете от этого всего избавиться, - уверен журналист.







Ранее, известный одесский писатель-сатирик Михаил Жванецкий хлестко высказался о россиянах.

Комментируя события в Украине, Жванецкий заявил, что россияне попросту завидуют своим соседям украинцам, потому что те решились на изменения в стране, чего никогда не смогут сделать русские.

«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг. Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор», — подметил известный одессит.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.







