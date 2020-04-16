Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в регламент своей работы

Новый закон закрепил в Регламенте Верховной Рады норму, согласно которой на пленарных заседаниях больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые были отклонены комитетом.

«За» соответствующий законопроект 16 апреля проголосовали 242 нардепа. При этом «Слугам народа» в принятии закона «помогли» «Оппозиционная платформа – за жизнь», которая отдала 15 голосов, и депутатская группа «Довира».

Новый пункт регламента уточняет, что когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов (но не менее 500 поправок), он может рассматриваться по специальной процедуре. Для инициации такой процедуры нужно ходатайство не менее 150 депутатов к председателю Рады. При этом решение о проведении специальной процедуры будет приниматься только при получении 226 голосов.

Специальная процедура предусматривает, что каждая фракция и группа может представить на рассмотрение пять правок, а внефракционный депутат – одну неучтенную комитетом правку. Затем профильный комитет за два дня должен подготовить новую сравнительную таблицу с поправками.

Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

Отметим, что этот закон явно принимался для того, чтобы ускорить рассмотрение так называемого «антиколомойского закона» о банках. Ко второму чтению скандальный законопроект набрал 16 тысяч поправок.

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