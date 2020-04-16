Скандальный российский актер Иван Охлобыстин уверен, что украинцы и русские «будут братьями и добрыми соседями»

По его словам, Украина «нифига не погибнет», а лишь переживет «глобальные геополитические изменения».

«Многие патриоты делают ошибку, считая, что Украина погибнет. Ни фига она не погибнет – потому что сегодня она переживает все то, что у нас было в конце 80-х – начале 90-х. А это глобальные геополитические изменения. В итоге, я думаю, мы все равно будем братьями, друзьями, добрыми соседями. Потому что невозможно разлучить одну единую биомассу», – заявил он.

Кроме того, актер уверен, что лишь после смены нескольких поколений можно будет говорить о «примирении братских народов».

«Несколько поколений могут, конечно, вырасти с лозунгом «Москаляку на гiляку». Но пройдет время, этот морок развеется», — убежден скандальный любитель «русского мира».

Ранее, он заявил, что не против отправиться в "ДНР" и воевать на их стороне. Он утверждает, что взял бы с собой и семью, но вспомнил, что имеет священный сан.

"В силу того, что у меня священный сан, я убивать не могу, но я бы мог помогать по административно-хозяйственной части или ещё что-то делать. Могу, например, поддерживать солдат, подавать пулемётные ленты…", - заявил актер.

Отметим, что Охлобыстину запрещён въезд в Украину, поскольку он неоднократно бывал на оккупированных территориях Донбасса и высказывался в поддержку жителей региона. Когда он совершил первый визит на Донбасс, а это было в конце 2014 года, в Украине сразу запретили фильмы с участием актера, а в 2016 году он получил паспорт «ДНР» из рук погибшего главаря боевиков Александра Захарченко.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.