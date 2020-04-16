Заслуженный артист Украины и ведущий Олег Филимонов высказался о гастролях в РФ

По его словам, он отказался от этого, хоть и 70% заработка ему приносила работа именно в России.

Он уверен, что вина в происходящем между странами лежит исключительно на плечах страны-агрессора.

"Как бы это неправильно на чужую землю заходить сапогами. Я считаю, что это ужасно. Я выступаю в госпиталях, я разговариваю с молодыми ребятами, у которых нет ноги, нет руки, на это невозможно смотреть. Чего это должно происходить, из-за чего, почему? Я считаю, что это абсолютный нонсенс и в наше время такого быть не должно. Поэтому моя четкая позиция – нет, туда мы не поедем", - уверен артист.

Также он высказался и об украинских артистах, которые продолжают зарабатывать в России.

"Некоторым своим коллегам я бы все-таки советовал «попридержать коней», не торопил бы этих лошадей, потому что наверняка война когда-то закончится, а вот этот вот осадок останется. И вернуть это назад, повернуть это в обратную сторону невозможно", - считает актер

А вот к вопросам патриотизма он относится с осторожностью



"Патриотизм нужно показывать не тем, что «бить» себя в грудь и кричать на всю округу «Слава Україні», а конкретными действиями", - считает Филимонов.





Ранее продюсер Игорь Кондратюк высказал мнение, что украинских артистов, которые выступают в РФ необходимо наказывать жесткими методами. Для начала он предложил власти Украины ввести сначала денежное наказание, например, в размере за первое нарушение - 150 тыс. грн, за второе - 300 тыс. грн, за третье - 600 тыс. грн..

Напомним, Кондратюк феерично разнес участников Нацотбора на Евровидение.

Как писала Politeka, Лорак и Лобода поплатились за концерты для Путина, Кондратюк не сдержался.

Также Politeka писала, что Кондратюк высказал о Путине все, что думает.