Бывший народный депутат Игорь Марков сбежавший в РФ, назвал города Украины, которые якобы являются российскими

Свои бредовые мысли он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Одиозный экс-нардеп не стал мелочиться и отнес к "исконно русским городам" Одессу, Харьков, Днепр, Мариуполь и Киев.

"Вы рассказываете: "Россия вмешивается в Украину". Вы мне скажите, а большая часть Украины — это не Россия?! Я — одессит в четвертом поколении, я родился в Одессе. Вы оккупировали мой город и рассказываете, что это — Украина!", - завопил он.

Кроме того, он уверен, что не только Одесса не является украинским городом.



"Мы родились в УССР, но это была другая Украина, это была другая страна. Сейчас она никакого отношения к этому не имеет. Точно так же, как Харьков, Киев, Днепр, Мариуполь и две третьих Украины", - заявил он.

Ранее Марков пожелал Украине исчезновения и назвал ее "недоразумением".

"Я за то, чтобы Украина прекратила это недоразумение — свое существование. Верните нам Киев с юго-востоком и дальше плетите свою Речь-Посполиту, Австро-Венгрию, делайте свою солянку, но без нас!» — нагло высказался он.