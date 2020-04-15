Бывший народный депутат Игорь Марков сбежавший в РФ, назвал города Украины, которые якобы являются российскими
Свои бредовые мысли он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Одиозный экс-нардеп не стал мелочиться и отнес к "исконно русским городам" Одессу, Харьков, Днепр, Мариуполь и Киев.
"Вы рассказываете: "Россия вмешивается в Украину". Вы мне скажите, а большая часть Украины — это не Россия?! Я — одессит в четвертом поколении, я родился в Одессе. Вы оккупировали мой город и рассказываете, что это — Украина!", - завопил он.
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Кроме того, он уверен, что не только Одесса не является украинским городом.
"Мы родились в УССР, но это была другая Украина, это была другая страна. Сейчас она никакого отношения к этому не имеет. Точно так же, как Харьков, Киев, Днепр, Мариуполь и две третьих Украины", - заявил он.
Ранее Марков пожелал Украине исчезновения и назвал ее "недоразумением".
"Я за то, чтобы Украина прекратила это недоразумение — свое существование. Верните нам Киев с юго-востоком и дальше плетите свою Речь-Посполиту, Австро-Венгрию, делайте свою солянку, но без нас!» — нагло высказался он.
Отметим, что еще в декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лица, которое скрывается от суда». Политика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений).
Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.
Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.
Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.