Молитвы против эпидемии китайского вируса приобретают в России все более причудливые формы

Так, в Муроме духовенство местной епархии в лице иерея Владимира Селина, иерея Артемия Чернова и протоиерея Алексея Ганченко с иконами муромских святых и Божией Матери «Скоропослушница» и «Всецарица» на паралетах совершили облет города Мурома с молитвой от вируса, окропив с высоты окрестность округа святой водой, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

Такой момент не остался незамеченным в соцсетях, и подобный метод борьбы с Covid-19 высмеляли в Twitter-аккаунте «Усы Пескова».

«Оружие против коронавируса, проверенное еще на печенегах, снова в строю!», – говорится в подписи к видео облета.

Оружие против коронавируса, проверенное еще на печенегах, снова в строю!!! pic.twitter.com/kLTBUqGmuA — Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 15, 2020

Реакция аудитории на такие методы – соответственная:

«Мне кажется, что первыми колонистами на Марсе будут батюшки, которые пролетят с крестным ходом по Галактике», «Когда говорили том, что нужно отправить попов в полёт, имели в виду вниз с колокольни. А не это вот все🤦🏻‍♀️», «Боевые попы!», «На Мерседесе ездили, по воздуху летали. Следующий поход должен быть на 300 метровой яхте в кругосветку», «На полнолуние всякая хронь обостряется🤦🏼‍♀️», «попы хоть налетаются вдоволь, этот аттракцион обычно платный и не дешевый», «Такое мощное средство нужно было отправить в Италию и США, без средств защиты, ведь они ни к чему слугам божьим», – шутят в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что патриарх Кирилл назвал вирус «Божьей благодатью», которая очистит человечество от потребительской скверны.

На 15 апреля в России зафиксировано 24490 зараженных, из которых 1986 выздоровели и 198 умерли.

Напомним, Филатов накануне Пасхи собрался замуровать церкви.

Как сообщала Politeka, силовики окружили эпицентр заразы в Киево-Печерской Лавре.

Также Politeka писала, что в Житомире люди массово ринулись в церкви, несмотря на запрет, кадры: "Зато в парки нельзя".