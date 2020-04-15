Молитвы против эпидемии китайского вируса приобретают в России все более причудливые формы
Так, в Муроме духовенство местной епархии в лице иерея Владимира Селина, иерея Артемия Чернова и протоиерея Алексея Ганченко с иконами муромских святых и Божией Матери «Скоропослушница» и «Всецарица» на паралетах совершили облет города Мурома с молитвой от вируса, окропив с высоты окрестность округа святой водой, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.
Такой момент не остался незамеченным в соцсетях, и подобный метод борьбы с Covid-19 высмеляли в Twitter-аккаунте «Усы Пескова».
«Оружие против коронавируса, проверенное еще на печенегах, снова в строю!», – говорится в подписи к видео облета.
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Реакция аудитории на такие методы – соответственная:
«Мне кажется, что первыми колонистами на Марсе будут батюшки, которые пролетят с крестным ходом по Галактике», «Когда говорили том, что нужно отправить попов в полёт, имели в виду вниз с колокольни. А не это вот все🤦🏻♀️», «Боевые попы!», «На Мерседесе ездили, по воздуху летали. Следующий поход должен быть на 300 метровой яхте в кругосветку», «На полнолуние всякая хронь обостряется🤦🏼♀️», «попы хоть налетаются вдоволь, этот аттракцион обычно платный и не дешевый», «Такое мощное средство нужно было отправить в Италию и США, без средств защиты, ведь они ни к чему слугам божьим», – шутят в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что патриарх Кирилл назвал вирус «Божьей благодатью», которая очистит человечество от потребительской скверны.
На 15 апреля в России зафиксировано 24490 зараженных, из которых 1986 выздоровели и 198 умерли.
Напомним, Филатов накануне Пасхи собрался замуровать церкви.
Как сообщала Politeka, силовики окружили эпицентр заразы в Киево-Печерской Лавре.
Также Politeka писала, что в Житомире люди массово ринулись в церкви, несмотря на запрет, кадры: "Зато в парки нельзя".