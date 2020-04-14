Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко считает, что украинские дети не могут поиграть в поле из-за мин



Такое заявление сбежавший в РФ политик сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на российском ТВ.

По его словам, присутствии российских кораблей в Азовском море и провокации с их стороны ничто по сравнении ситуацией на суши.

"Мы говорим сейчас о море, и они: "Здесь угрожают мины!" А сколько мин на суше у нас стоит ?! У нас же дети в поле выйти не могут, потому что там же заминированы поля! И представляете, какая территория заминирована сейчас?! Это беда для народа Украины на самой территории! Не в море, а на самой территории Украины!", - заявил он, намекая на действия ВСУ.

Отметим, что 2 февраля 2019 года ЦИК отказала Петру Симоненко в регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта 2019 года, согласно закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Ранее мы сообщали, что еще один бывший политик высказался о ситуации в Украине.

Сбежавший в Россию бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что Украина, из-за эпидемии "китайского" вируса будет вынуждена обратиться за помощью к России.

"Государства, у которых очень низкий иммунитет, могут исчезнуть. В Украине нет ни денег, ни запасов продуктов. В этих условиях Украина будет вынуждена обратиться к России и Белоруси за помощью", - отметил он.



Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.