Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион заявила, что все русскоязычные граждане Украины "московиты и уроды"



К такому заключению она пришла после общения с темнокожим мужчиной во Львове, который сумел в совершенстве овладеть украинским языком.



По ее словам, в Украине нет "так называемых русскоязычных".

"…нас спасет только очень жесткая сила по отношению к москвоязычию. У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, либо уроды. И первые, и вторые – достояние Путина. Путин – враг. С врагом разговор один – сила. И никакого оправдания", – сообщила Фарион.

Ранее, в одном их эфиров, она выразила мнение, что Украина «потеряла» Донбасс якобы именно потому, что там люди говорили на русском языке.

«Русский язык в Украине — это язык оккупации, язык крови, язык уничтожения украинцев, язык геноцида. Поэтому каждый, кто говорит на этом языке на моей земле, для меня — путиноид. Если он не хочет избавиться от этой грязной привычки — границы открыты. Пакуй чемоданы и шуруй в Россию!» — заявила она.



Отметим, что во время последних президентских выборов бывший нардеп от «Свободы» "набросилась" на Владимира Зеленского из-за языка. Ирина Фарион потребовала отправить его за решетку и объявила войну избирателям, которые отдали ему свои голоса.

Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.

Как писала Politeka, известной украинской актрисе запретили играть из-за русского языка

Также Politeka писала, Ирина Фарион выдала новую порцию бреда, сравнив русскоговорящее население Украины с ЛГБТ-сообществом.



