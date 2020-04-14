Экс-нардеп от «Свободы» Ирина Фарион заявила, что все русскоязычные граждане Украины "московиты и уроды"
К такому заключению она пришла после общения с темнокожим мужчиной во Львове, который сумел в совершенстве овладеть украинским языком.
По ее словам, в Украине нет "так называемых русскоязычных".
"…нас спасет только очень жесткая сила по отношению к москвоязычию. У нас нет так называемых русскоязычных. Это либо московиты, либо уроды. И первые, и вторые – достояние Путина. Путин – враг. С врагом разговор один – сила. И никакого оправдания", – сообщила Фарион.
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Ранее, в одном их эфиров, она выразила мнение, что Украина «потеряла» Донбасс якобы именно потому, что там люди говорили на русском языке.
«Русский язык в Украине — это язык оккупации, язык крови, язык уничтожения украинцев, язык геноцида. Поэтому каждый, кто говорит на этом языке на моей земле, для меня — путиноид. Если он не хочет избавиться от этой грязной привычки — границы открыты. Пакуй чемоданы и шуруй в Россию!» — заявила она.
Отметим, что во время последних президентских выборов бывший нардеп от «Свободы» "набросилась" на Владимира Зеленского из-за языка. Ирина Фарион потребовала отправить его за решетку и объявила войну избирателям, которые отдали ему свои голоса.
Напомним, ветеран ВСУ угодил в языковой скандал в поезде.
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