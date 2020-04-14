Режиссер Тигран Кеосаян назвал Украину частью российской державы

Такое заявление он сделал в эфире в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ.

По его, словам украинцы могут пользоваться ЖД сообщением между оккупированным Крымом и РФ.

«Мы держава! Конечно, и Украина — это часть великой российской державы. Мы, русские люди, — а я русский человек! — не можем жить без великих свершений. Это величайшее сооружение, по которому когда-то и вы сможете ездить. Вы можете ездить, потому что это одна страна. Мы — одна страна», — заявил он.





Ранее, муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян публично призвал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти.

По его словам, на такой шаг нужно пойти, так как в Украине якобы прошла "антироссийская революция"в 2014 году.

Ко всему прочему, он заявил, что в тот момент, когда США начнут боевые действия на территории Венесуэлы у РФ будет повод действовать более решительно в отношении Украины.

"Надо четко нашему государству сказать, что мы не можем позволить, чтобы вот так рядом, в 600 км, в 800 км от Москвы находились бы недружественные нашему государству режимы. И, следовательно, любыми способами мы должны привести к власти в Украине дружественные режимы", - заявил режиссер.

Напомним, пропагандистка Симоньян призналась в отсутствии сердца

Как сообщала Politeka, муж топ-пропагандистки Симоньян "присоединил" Украину к России.

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.