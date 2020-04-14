Музыкант и продюсер Константин Меладзе сделал неожиданное заявление об отношении украинцев к россиянам

Так, он заявил в эфире телеканала "Дождь", что большая часть жителей Украины, как минимум – половина населения, говорят на русском языке и не питает вражды к жителям России. Он считает, что ненависти к России в украинцев нет и быть не может.

"Нелюбви к россиянам нет, быть не может и не будет никогда, мне кажется. Просто потому, что Киев – это, в основном, русскоговорящий город. Да и большая часть Украины – это больше русскоговорящая страна. По крайней мере, процентов на 50%. Я всю жизнь там разговаривал на русском языке, мои друзья и т.д. Не может быть россиянин для украинца какой-то чуждой единицей, как немец или китаец. Скорее, не очень хорошее отношение формируется к властям и так далее", – заявил Меладзе.

По его словам, причиной вражды между Украиной и Россией стало обыкновенное внутреннее недовольство властью, которое переросло в конфликт государств.

"Это не входило в планы ни одного человека, который живет в Украине. Никто этого не хотел, никто этого не ожидал. То, что началось дальше, все это кажется кошмарным сном. Для меня обе эти страны родные", – пожаловался композитор.



Ко всему прочему, он признался, что часто живет в Украине и снимает клипы, а зарабатывает в России, отправляя туда русскоязычный контент, который изготовляет в нашей стране.

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