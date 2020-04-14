Известный российский актер, народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин рассказал, что думает об Украине и аннексию Крыма
Пытаясь разобраться в причинах происходящего в Украине, актер договорился до того, что назвал киевские власти ставленниками Вашингтона.
Об этом он рассказал журналистам изданию ИА REGNUM.
Дно курса валют, урезание субсидий и срочное заявление Владимира Зеленского – главное за ночь
Ураган надвигается на Одессу в разгар карантина: сделано срочное предупреждение
Дочь Кравец из "Квартала 95" избавилась от матери, откровенное признание: "Это я ее..."
Джамала честно призналась в своем страшном недуге: "На 40 дней поместили в..."
"В Украине - диктатура фашистов! Диктатура американофашистов! У власти находятся ублюдки, марионетки-преступники, которых поставил преступный американский режим. Никакой там демократии нет. Бандеровцев использует Америка. Я её называю гнездом сатаны. Они когда-то говорили, что Советский Союз империя зла. Да нет, Америка - это логово зла. Всё самое худшее идёт оттуда", - сыпал прокремлевскими заявлениями Гостюхин.
Гостюхин также настоятельно посоветовал украинцам "взяться за голову", ведь по его мнению, в украинцев "поехала крыша".
"Придите в себя! Придите в себя! У вас крыша поехала", - призвал он.
Кроме того, он заявил, что счастлив тому, что происходит в России, а также он назвал аннексию Россией Крыма - "высокой демократией".
"Сегодня я радуюсь тому, что происходит на моей Родине - в России. Скажу абсолютно без пафоса: у меня вот тут - в сердце - любовь к Родине, любовь к земле, на которой я родился. Люди начинают приходить в себя от этой загипнотизированности Западом и Америкой. Возьмите Крым. Народ провёл референдум и решил, как ему жить. Эта самая высокая демократия в мире!" – резюмировал актер.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.