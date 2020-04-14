Известный российский актер, народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин рассказал, что думает об Украине и аннексию Крыма

Пытаясь разобраться в причинах происходящего в Украине, актер договорился до того, что назвал киевские власти ставленниками Вашингтона.

Об этом он рассказал журналистам изданию ИА REGNUM.

"В Украине - диктатура фашистов! Диктатура американофашистов! У власти находятся ублюдки, марионетки-преступники, которых поставил преступный американский режим. Никакой там демократии нет. Бандеровцев использует Америка. Я её называю гнездом сатаны. Они когда-то говорили, что Советский Союз империя зла. Да нет, Америка - это логово зла. Всё самое худшее идёт оттуда", - сыпал прокремлевскими заявлениями Гостюхин.

Гостюхин также настоятельно посоветовал украинцам "взяться за голову", ведь по его мнению, в украинцев "поехала крыша".

"Придите в себя! Придите в себя! У вас крыша поехала", - призвал он.

Кроме того, он заявил, что счастлив тому, что происходит в России, а также он назвал аннексию Россией Крыма - "высокой демократией".

"Сегодня я радуюсь тому, что происходит на моей Родине - в России. Скажу абсолютно без пафоса: у меня вот тут - в сердце - любовь к Родине, любовь к земле, на которой я родился. Люди начинают приходить в себя от этой загипнотизированности Западом и Америкой. Возьмите Крым. Народ провёл референдум и решил, как ему жить. Эта самая высокая демократия в мире!" – резюмировал актер.