Скандальный украинский композитор, шоумен и актер Владимир Быстряков назвал украинцев "идиотами"
По его словам, безвизовый режим просто уничтожит украинцев как нацию, а в стране останутся одни старики и дети.
Быстряков сравнил Украину с Африкой.
"Если посмотреть на нашу страну со стороны, то мы просто идиоты. Если в Африке сидят люди на песке, где-то жарят червячков, из саранчи устраивают жаркое, при этом счастливы, при этом еще и танцуют и даже размножаться могут, то здесь, на самых богатых землях, с такой инфраструктурой, которая у нас была, и мы сегодня пришли к тому, что нищие. Это просто позор", - заявил композитор.
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Ранее Быстряков уже делал подобные заявления.
В одном из эфиров он выразил мнение, что Украина превратилась из богатейшей республики Советского Союза в нищую страну.
По его словам, Украина лишилась всего после выхода из состава СССР.
«Мы, которые начинали на одном из первых мест после развала Союза по всему – по промышленности, по сельскому хозяйству. К чему мы сейчас пришли, к тому, что ходим с протянутой рукой и зависим от займов МВФ, которые неизвестно куда уходят…", - заявил он.
Кроме того, он уверен, что Украина уже "надоела всем выпрашиванием подачек".
Также стоит отметить, что Быстряком неоднократно заявлял о том, что аннексия Крыма Россией была законной и Москва не причастна к началу войны на Донбассе. Кроме того, он яро отрицал участие российских военных в боевых действиях на Донбассе.
Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.
Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.
Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.