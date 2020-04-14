Никитка Джигурда пояснил, то что боевики отняли его гражданство "ДНР" из за проукраинских мыслей относительно "республики"

Об этом российский певец и шоумен Джигурда заявил на своей странице в соцсети.

«Я, получив паспорт "ДНР", говорил с ними о том, что нужно делать акцент на том, что "ДНР"– это часть Украины, и переименовать ее в "Донецкую народную республику Украины" – ДНРУ» , – говорится в объяснении артиста.

Так, отметим, что Никита Джигурда получил паспорт "ДНР", через некоторое время глава "ДНР" Александр Захарченко лишил его гражданства, сославшись на "техническую ошибку".

Джигурда прибавил, то что делал отличное предложение провести референдум и ввести два государственных языка – украинский и российский.

Но в "ДНР" сообщили, то что "они не Украина, а часть Новороссии".

Напомним, что что скандалист Никита Джигурда серьезно настроен на пост мэра и уже сделал обещания, которые планирует воплощать в жизнь при власти. Известный своим скандальным имиджем российский актер и шоумен Никита Джигурда, который родился в Киеве, но хочет отказаться от гражданства Украины, намерен участвовать в выборах мэра Москвы.

Об этом написали в Twitter на странице «МИД Роисси», где опубликована соответствующая афиша.

«Как тебе такое, Илон Маск?», — прокомментировал блогер.

Пользователи сети высмеяли актера за его стремление стать мэром российской столицы. Некоторые из них также опасаются новых неожиданных кандидатов на этот пост.

Напомним, что Джигурда публично потискал Волочкову

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