Одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", озвучил скандальный выпад в сторону Украины и Грузии

Так, пропагандист Кремля заявил, что распад СССР продолжается даже в сегодняшних реалиях. В пример он привел ситуацию в Украине, которая потеряла Донбасс и Крым. По невменяемому мнению пропагандиста то, что Украина потеряет свои территории - обычное явление и "историческая справедливость".

Такими нетрезвыми мыслями заядлый украинофоб поделился в прямом эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым, которую транслируют на телеканале Россия 1.

Кроме того, он озвучил прокремлевский фейк об украинцах, которые уничтожают детей Донбасса. А также обвинил украинцев в создании "имперализма" на территории своей страны.

"Вы осуждаете русский, советский империализм. Ну так не устраивайте украинский империализм и не уничтожайте детей на Донбассе, не устраивайте грузинский империализм и не уничтожайте людей в Осетии и Абхазии. Они имеют такое же право на самоопределение, тем более, что они ни в какую Грузию не входили. Они входили в Советский Союз!", - заявил скандальный пропагандист.

Пропагандист также пригрозил Украине, отметив, что если наша страна будет пытаться войти в "западную цивилизацию", то якобы потеряет свои границы.

"Если вы осудили империю под названием Советский Союз, которая дала всё, что могла, защитила народы Кавказа от персидской и османской резни, то не создавайте малую империю! Если делим Советский Союз, то делима и Грузия! И Украина и кто угодно", - закончил свою наглую речь Кургинян.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.