Несмотря на то, что пенсионеры – в особой группе риска в период эпидемии китайского вируса, от необдуманных поступков их это не останавливает

Очередное тому подтверждение – случай в Мукачево, о котором в социальной сети Фейсбук рассказала начальница городского Управления труда и соцзащиты населения Наталья Зотова.

По ее словам, 92-летняя горожанка, которая жила вместе с детьми, внуками и правнуками, и которую держали под контролем на карантине, сбежала из дома, чтобы купить к Пасхе новые платок и белье.

Как оказалось, родственники всячески берегли пожилую женщину и пристально следили за тем, чтобы она не выходила на улицу и не подхватила заразу. Однако та оказалась хитрее. Дальше события развивались, как в детективе.

«Утро, безлюдная улица. Подъезжает к дому полицейская машина. Соседи зашуршали занавесками. Полицейские говорят о 17 000 штрафа. Семья в шоке: что случилось?! Открываются двери, полицейский подает руку, и из машины грациозно следует бабушка», – поясняет Зотова.

По словам правоохранителей, старушку нашли в центре города, за пять остановок от дома. Туда пенсионерка добралась пешком, поскольку на период карантина транспорт не ходит.

Родственники, услышав рассказл копа, замерли в недоумении, поскольку не могли понять, как женщина выбралась из дома. Оказалось, что она вылезла из дома через окно и перелезла через забор. Свое рвение она пояснила тем, что ей нужно срочно принарядиться к Пасхе.

Инцидент закончился относительно благополучно:

«Хорошо, что экипаж попался с юмором. Посмеялись. Штраф не выписали. Подарили бабушке маску и приказали купить платок».

В свою очередь читатели по-разному восприняли ситуацию. Одних умилило стремление пожилой женщины быть красивой, другие же сочувствуют родственникам старушки, которым с такой непоседой доводится нелегко.

«У старших людей привычка перед Пасхой обновлять гардероб», «Еще раз подтверждает, что желание женщины - закон 🥰. И в 92, если есть непреодолимое желание, то она найдет КАК то сделать. Невероятно мила история😍», «Таких людей ни один вирус не тронет, пережила войну, а «коронку», тем более», «Дай Бог, чтобы эта история не имела продолжения», «если бы эта БАБКА подвергла опасности других людей, мы бы рассматривали это под другим углом, как ту женщину с Подгорянах, которая потом оказалась здоровой. Сказано всем сидеть дома и еще в свои «надцать» лет, значит, сидим дома. Платок ей захотелось», «Сочувствую близким, а полиции респект», – пишут в комментариях.

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