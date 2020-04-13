Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества

По его словам, «если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы, несомненно, победим и саму скорбь», и то, что происходит с людьми сейчас, «будет во благо». Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Заявление патриарха, который является баснословно богатым человеком, уже высмеяли в соцсетях. Так, в Twitter «Усы Пескова» разметили фото Кирилла в салоне Mercedes-Benz Maybach с иконой, подписав публикацию: «И тогда уже никто не будет завидовать ни его часам, ни яхте, ни джету».

В комментариях читатели не пожалели сраказма.

«Если это божий промысел, то зачем гундяй икону катал на Майбахе?», «Теперь в мире две пандемии: религия и коронавирус», «Когда ж*па патриотичным образом согрета в кожаных креслах Maybach, а на руке скрепно блестят часы Breguet - можно с чистой совестью поговорить и об идеалах, и о вере», «Табачный барыга вещает о потреблении, при этом ремонт его резиденции обойдётся в 2.42 млрд руб налогоплательщиков», «Какое же лицемерие», «Кто бы говорил», «Сам то понял, что сказал?», – отмечают пользователи.

Согласно расследования российских журналистов, Кирилл – один из богатейших людей России с состоянием в 4 миллиарда долларов, пентхаусом в Доме на Набережной с видом на Храм Христа Спасителя и личными связями с крупнейшими мировыми лидерами. Он также якобы кадровый офицер 4 отдела 5 управления КГБ при СМ СССР.

Тем временем в столице Украины закрыли на карантин Киево-Печерскую лавру. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания китайским вирусом, а ее настоятеля владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу в связи с ухудшением состояния.

Более того, в воскресенье, 12 апреля, стало известно о смерти монаха Киево-Печерской лавры. В результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался архимандрит Нектарий.

Напомним, путинский генерал выдал тайну патриарха Кирилла, позор попал в кадр.

Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».

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