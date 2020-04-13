Охлобыстин признался, что его "внутренняя оппозиция" к Путину, которая была еще несколько лет назад, исчезла. По его словам, тогда у него складывалось впечатление, что "русский народ никем не был представлен". По мнению актера, Путин "за Россию мать порвет".

По его словам только сейчас, он осознал, что "русские, наконец, кем-то представлены", и "теперь за Путина не стыдно".

"Вот реально не стыдно. Действующий человек, взрослый человек. У него есть все необходимые инструменты. Спортивный, взрослый, умный, бывший военный, умеет носить костюм, говорит на иностранном языке. Для русских идеал вообще", – заявил актер.

Также ранее сообщалось, что он заявил, что не против отправиться в "ДНР" и воевать на их стороне. Он утверждает, что взял бы с собой и семью, но вспомнил, что имеет священный сан.

"В силу того, что у меня священный сан, я убивать не могу, но я бы мог помогать по административно-хозяйственной части или ещё что-то делать. Могу, например, поддерживать солдат, подавать пулемётные ленты…", - заявил актер.

Напомним, обезумевший Охлобыстин дерзко высказался об украинцах.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео: подробности.

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