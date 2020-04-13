Украинцев разозлило последнее интервью знаменитого боксера Александра Усика

Недавно украинский боксер Александр Усик заявил, что у него осталось много друзей в РФ. По его словам, россияне не виноваты в том, что произошло на Донбассе и в аннексии Крыма. Боксер считает, что вина лежит на "царьках, которые на верху, чего-то не поделили". Кроме того, он нашел виновных в конфликте Украины и России.

"По какой-то причине мы с русскими стали врагами. Почему же? Может быть, потому что нашему президенту (экс-президенту Петру Порошенко) нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну. Как вариант", - заявил спортсмен.

Спортсмен поплатился за свои заявления, ведь украинцы в сети разнесли его по полной программе. Многие украинцы отмечали, что разочарованы в боксере после этого интервью. Другие пытались найти причину таких слов, предположив, что это последствия "сильных ударов в голову".

"Я очень разочарована. Я раньше думала, что он патриот и любит свою неньку Украину", " Это последствия сильных ударов в голову... Это не проходит... ", "Сейчас мне стыдно, что такой крутой спортсмен начинает вилять и выкручиваться, лояльный ты наш. Неужели так трудно черное назвать черным и не умничать?","Твою страну убивают, а у тебя никто не виноват... ".

Некоторые комментаторы предположили, что защищая Россию, Усик в будущем может выступать под их прапором, а также напомнили, что именно РФ напала на нашу страну.

"Господин Усик, политика - это не Ваше! Лучше бейтесь за деньги. И я не удивлюсь, если Вы поменяете флаг, все к этому идет", "А кто в Крым полез? Кто нарушил границы страны? Видимо усик с луны свалился? Ему последние мозги повишибали!".

Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.

Как Politeka писала, Усик едко посмеялся над интеллектом Гвоздика.

Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".