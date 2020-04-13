В сети ответили рэперу Потапа за то, что он попросил украинцев объединиться в борьбе с пандемией

Потап поднял важную тему в новом видео, опубликованном на YouTube, пишет Politeka.net.

В опубликованном видеоролике Потап обсудил с Позитивом ситуацию с украинцами, которые в марте прилетели из Вьетнама и устроили беспорядки в аэропорту из-за того, что не хотели проходить обсервацию. Потап уверен, что такая легкомысленность людей обязательно приведет к катастрофе в нашей стране.

«Это пример того, почему в Украине еще не началась, но начнется настоящая катастрофа», - подчеркнул продюсер.

Также Потап назвал украинцев «долбодятлами»: «Ребята, вы что долбодятлы? Ну вы закрыты, ну такая ситуация. Пандемия. Весь мир объединился. Мир объединился, а Украина не объединилась. Потому что "моя хата з краю"».

Так, украинцы решили ответить продюсеру в сети. Некоторые поддержали артиста, другие же ответили ему «тем же».

«За такие слова первый кандидат у петушанью», «Поддерживаю Потапа на все 100 процентов!», «А, что он собственно не так сказал?...», «Ты, по себе судишь? Я, в этом не сомневалась. Ты, того стоишь», «Мне кажется, что он не менее долбодятел чем мы», «На себя посмотри хорошенько в зеркало. Там и увидиш долбодятла.», «Продюсер, нам не надо твоих советов», «Правильно сказал, с такими отказывающихся нужно вообще жестко, потому что они слов не понимают. Заразили всю страну, да еще и права качают.», «Он прав частично...Но болтать все гаразды. Пусть лучше с остальными звёздами помогут хоть онкобольным деткам пережить этот карантин,ведь они в группе риска!!!», – написали пользователи сети.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть: «Куда мы катимся».