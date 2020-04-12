В течение ближайшей недели ожидаются кардинальные изменения с курсом валют в Украине

Так, аналитик Вадим Иосуб рассказал в интервью для журналистов издания РБК-Украина, что в ближаюшую неделю ожидается снижение курса доллара к гривне.

По его словам, через неделю доллар может торговаться на межбанке около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

"Это связано с тем, что импортеры опережающими темпами снижают свою экономическую активность. На этом фоне НБУ перешел от продажи к покупке валюты для пополнения резервов", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,3-1,2%.

С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,60 до 27,26 грн (-1,2%).

А средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,19/27,68 до 27,09/27,47 (-0,3%/-0,7%). Кроме того, за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,8% до 1,4%.

Также ранее сообщалось, что гривна может потерять позиции, а курс валют будет зависеть от депутатов.

Эксперты уверяют, что положение дел на валютном рынке будут зависеть от того, как быстро депутаты приступят к рассмотрению правок к закону о запрете ренационализации банков и от того, сколько валюты продаст из резервов НБУ, дабы сдержать падение гривны.

По словах президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, доллар и гривну ждут "качели" в ближайшие дни.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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